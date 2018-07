Erst vor Kurzem wurde der australischen Graphengesellschaft First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) eine große Ehre zuteil: Das Unternehmen wurde Gründungsmitglied des Graphene Engineering & Innovation Centre (GEIC) der Universität von Manchester, die im Feld der Graphenforschung weltweit führend ist. In einem aktuellen Artikel legt die renommierte Australian Financial Review dar, welche Vorteile dies dem Unternehmen bringt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...