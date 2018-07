Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der neue britische Brexit-Minister Dominic Raab hatte am vergangenen Donnerstag keinen leichten Einstand, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Am Freitagnachmittag habe EU-Chefunterhändler Michel Barnier zwar Teile des britischen "White Paper" begrüßt, habe aber alles in allem noch ziemlich zurückhaltend gewirkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...