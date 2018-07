Israels Regierung beobachtet die Situation in Syrien mit Sorge. Ministerpräsident Netanjahu besteht weiterhin auf dem Entflechtungsabkommen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trifft an diesem Montag überraschend eine ranghohe russische Delegation zu Gesprächen über die aktuelle Lage in Syrien. Netanjahus sagte nach Angaben seines Büros, er werde mit einer russischen Delegation unter Leitung von Außenminister Sergej Lawrow und Generalstabschef Waleri Gerassimow über die Situation in der Region sprechen. Russlands Staatschef Wladimir Putin habe den Wunsch nach dem Treffen bei einem Telefonat mit Netanjahu am Freitag geäußert.

Netanjahu sagte, er werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...