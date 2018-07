Für Amazon und seine Anleger wird es in Kürze richtig spannend. Am Donnerstag stehen die nächsten Quartalszahlen an und schon jetzt gehen einige Experten davon aus, dass Amazon dabei (mal wieder) die Erwartungen der Aktionäre deutlich übertreffen wird. Sogar von einer Marktkapitalisierung, die nach Vorstellung der Zahlen 900 Milliarden USD erreichen könnte, ist jetzt schon die Rede. Allerdings gibt es für eine solche Entwicklung natürlich keinerlei Garantien. Festhalten lässt sich aber, dass ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...