Im Frühjahr gelang es der Aktie von Clinuvel Pharmaceuticals erstmals seit mehr als zehn Jahren, in Kursregionen oberhalb von 10 AUD vorzurücken. Im Hoch wurden sogar bis zu 13 AUD erreicht. Dass ein solches Höhenflug irgendwann zu Gewinnmitnahmen führt, war zu erwarten. Die Verluste fielen aber wohl deutlich höher aus, als viele das erwartet oder gehofft hätten. Mittlerweile kämpft der Titel darum, in zweistelligen Regionen zu bleiben. Am Donnerstag rutschte die Aktie unter diesen vor allem ... (Robert Sasse)

