Frankfurt - Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar die Gewinne aus dem frühen Handel abgegeben und ist leicht in die Verlustzone gerutscht. Die europäische Gemeinschaftswährung wird gegen Mittag bei 1,1717 US-Dollar gehandelt, nachdem sie zuvor bis auf ein Tagestief bei 1,1687 Dollar gefallen war. In der Nacht auf Montag war der Kurs noch zwischenzeitlich bis auf 1,1750 Dollar geklettert.

Zum Franken liegt die Spanne zwischen 1,1603 und 1,1641. Aktuell steht der Euro bei 1,1617 Franken und damit näher in Richtung seines bisherigen Tagestiefs. Bei der ZKB rechnen die Experten auf Basis ...

