Die entscheidenden Spiele bei der Fußball-WM in Russland fanden bekanntlich ohne das deutsche Team statt. Fußball-Weltmeister kann Deutschland in diesem Sommer aber trotzdem noch werden. Für den Anfang August in London stattfinden FIFA eWorld Cup haben sich nämlich gleich acht deutsche Spieler qualifiziert. Beim Turnier der Fußball-Simulation FIFA 18 machen sich insgesamt 32 Teilnehmer Hoffnung auf den Titel. Gespielt wird hier aber nicht auf dem grünen Rasen, sondern an Spielekonsolen wie der PlayStation 4 oder der Xbox One.Computerspiele vor einem Millionen-PublikumDas virtuelle Fußball-Turnier ist Teil eines potenziellen Megatrends, der sich E-Sports (elektronischer Sport) nennt und als "sportlicher Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen" beschrieben wird. Darunter fallen aber nicht nur die Simulationen klassischer Sportarten, sondern auch andere Spiele wie etwa "League of Legends", einem weltweit beliebten Action-Strategiespiel. Auch hier findet regelmäßig eine Weltmeisterschaft statt. In den vergangenen beiden Jahren wurden dabei Preisgelder von jeweils rund fünf Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Die Veranstaltungen finden zumeist in großen, ausverkauften Arenen statt und locken per Live-Stream viele weitere Fans vor die Bildschirme. 2016 wurden bei der Final-Serie insgesamt mehr als 43 Millionen Zuschauer verzeichnet."Etablierte Marktforschungsinstitute sehen für das Jahr 2025 ein Marktpotential in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar bei 850 Millionen ...

