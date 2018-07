Ting Gao, Aktien-Stratege bei UBS Securities in Hongkong, erwartet weitere Rückschläge an den Märkten, wenn Trump seine Drohungen wahr macht.

Ting Gao beobachtet von der Sonderverwaltungszone Hongkong aus für europäische und internationale Anleger auch den Markt auf dem chinesischen Festland. Der langjährige Experte der Schweizer Großbank UBS warnt vor den Folgen des US-amerikanisch-chinesischen Handelskonflikts, stellt aber auch die Widerstandskraft der chinesischen Wirtschaft in den Vordergrund.

Herr Gao, US-Präsident Donald Trump droht China jetzt sogar Zölle im Umfang von 500 Milliarden Dollar an. Was wären die Folgen für China, wenn er das umsetzt?Da wären dann so ziemlich alle Exporte aus China in die USA betroffen. Bei dem Szenario könnte der Aktienmarkt noch weitere 15 bis 25 Prozent nachgeben. Und die chinesische Währung, der Renminbi dürfte noch weiter fallen als auf einen Kurs von 6,8 gegenüber dem Dollar, den wir bisher für das Jahresende prognostiziert hatten. Aber natürlich würde die Regierung in dem Fall auch mit der Geld- und der Finanzpolitik gegensteuern, um den Effekt zumindest zum Teil aufzufangen. Die Zentralbank hat auch deutlich gemacht, dass sie als Antwort auf den Protektionismus die Währung nicht abwerten will.

Wie viel Widerstand kann die Börse denn noch gegen die politischen Spannungen aufbringen?Wir haben jetzt ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5. Das sind nur zehn Prozent oberhalb des Wertes vom Sommer 2016, als die Exporte stark eingebrochen waren. Das zeigt, wie sehr schlechte ...

