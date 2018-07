Hier geht's zum Video

Megazölle auf chinesische Importe in die USA - Donald Trump holt zum nächsten Schlag aus. Wie reagieren die Chinesen? Wie hoch ist das Eskalations-Potential? Fragen wir Prof. Dr. Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance. Er lehrt in China und berät Institutionen dort: Prof. Dr. Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance kennt Land und Leute wie wenige. Er sagt im Gespräch mit Antje Erhard, China werde sich das nicht gefallen lassen. "Die Chinesen sind verärgert." Sie mieden bereits US-Produkte, seien sehr patriotisch. Die Auswirkungen? Noch nicht absehbar, die Wirtschaft wachse. Die Börsenreaktionen? Spürbar. Und dann sind da noch hausgemachte Sorgen im Reich der Mitte....