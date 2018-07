Brüssel (www.aktiencheck.de) - Handelskommissarin Cecilia Malmström hat am Donnerstag in Brüssel vor den Auswirkungen weiterer US-Sonderzölle auf europäische Importe wie Autos gewarnt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In ihrer Rede bei der Stiftung German Marshall Fund hob sie den möglichen Schaden hervor: "Der Versuch, die Verbindungen zwischen uns rückgängig zu machen, würde den Unternehmen, den Verbrauchern und den um diese Branchen herum entstandenen Gemeinschaften schaden. ...

