EXCHANGE NOTICE, 23 July 2018 SHARES SAVOSOLAR PLC: MERGING OF NEW SHARES AND DIRECTED ISSUES A total of 217 915 100 new shares (SAVOHN0118) of the share issue and directed issues of Savosolar Plc will be traded together with the old shares as of 24 July 2018. Trading with the new shares (SAVOHN0118) will end on 23 July 2018. Identifiers: Trading code: SAVOH ISIN code: FI4000123096 Orderbook id: 108330 Number of shares: 348 664 162 Trading ends: Trading code: SAVOHN0118 ISIN code: FI4000327416 Orderbook id: 156594 Last trading day: 23 July 2018 Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ********************************************** TIEDOTE, 23.7.2018 OSAKKEET SAVOSOLAR OYJ: UUSIEN OSAKKEIDEN YHDISTELY JA SUUNNATUT ANNIT SavoSolar Oyj:n osakeannin uudet osakkeet (SAVOHN0118) ja suunnatut annit, yhteensä 217 915 100 kappaletta, otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 24.7.2018. Kaupankäynti uusilla osakkeilla (SAVOHN0118) päättyy 23.7.2018. Perustiedot: Kaupankäyntitunnus: SAVOH ISIN-koodi: FI4000123096 Id: 108330 Osakemäärä: 348 664 162 Kaupankäynti päättyy: Kaupankäyntitunnus: SAVOHN0118 ISIN-koodi: FI4000327416 id: 156594 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 23.7.2018 Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260