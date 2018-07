Der GBP/USD konnte den anfänglichen Rückgang der europäischen Sitzung zur 1,3113 umkehren und nun hat er in der Mitte der 1,3100 zu kämpfen. Trotz der bearish Entwicklung, die darauf beruht, dass die EU Führer den GB PM May Brexit Plan ablehnen, konnte das Paar positiv in die neue Handelswoche starten und unterstützt wurde es dabei durch den USD Verkaufsdruck. ...

