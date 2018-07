Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Zalando nach einem Pressebericht über geplante Markteintritte von JD.com und Alibaba in Europa auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Dies werde wohl auch Übernahmespekulationen für den deutschen Online-Modehändler auslösen, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Montag vorliegenden Studie. Mögliche Short-Positionen könnten dann geschlossen werden./ajx/edh Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-07-23/14:39

ISIN: DE000ZAL1111