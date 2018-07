Alles war wieder einmal angerichtet, dass die Aktienmärkte in eine Sommer-Rally eindriften. Sogar der deutsche Aktienmarkt zeigte endlich wieder einmal Ansätze einer Trendwende, ehe Donald Trump wieder einmal dazwischen "grätschte". Per Twitter verschärfte er in gewohnter Manier wieder einmal seinen Ton gegenüber China und griff auch die EU und die EZB scharf an, die angeblich den Euro bewusst manipulieren und damit gegen die Interessen der USA handelten. Während sich die Wall Street behaupten konnte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...