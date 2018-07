Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal sei besser als erwartet ausgefallen, aber im zweiten gingen die Preise wohl noch weiter zurück, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Markt dürfte die Kapitalmarktstory der Billigfluggesellschaft immer stärker hinterfragt werden./ajx/edh Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-07-23/14:50

ISIN: IE00BYTBXV33