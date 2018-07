Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Barclays vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Die europäischen Investmentbanken dürften im zweiten Quartal im Schnitt eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 9 Prozent erreicht haben, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit am schwächsten sollte diese bei Barclays ausgefallen sein, wogegen die Briten bei den Erträgen mit ganz vorn sein dürften./gl/ajx Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2018-07-23/15:02

ISIN: GB0031348658