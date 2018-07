Das geplante Elektro-Sharing von Renault in Paris wird konkret: Der französische Autobauer bringt in Kooperation mit der Firma ADA ab September unter dem Namen Moov'in ein Free-Floating-Carsharing an den Start, dessen Flotte anfangs aus 100 Zoe und 20 Twizy bestehen wird. Ab Januar 2019 soll das Angebot sukzessive erweitert werden. Renault will wie berichtet bis ...

