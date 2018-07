Berlin (ots) - Berlin - Nach dem Rückzug von Mesut Özil aus der Nationalelf hat die CDU-Politikerin und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek auch beim Deutschen Fußballbund DFB eine Debatte um die Integration angemahnt. Der Fall Özil sei in den vergangenen Monaten "sehr unglücklich gelaufen", sagte Karliczek dem "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). Letztlich gebe es "nur Verlierer".



