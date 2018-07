16 Prozent der Deutschen können sich keinen Urlaub leisten, so die Schlagzeile einer aktuellen Studie. Deutet das wirklich auf Armut hin - oder nur auf unsere gestiegene Anspruchshaltung?

Für Millionen Bundesbürger ist eine einwöchige Urlaubsreise nicht erschwinglich. "Besonders in der Ferienzeit ist es für Kinder natürlich bitter, wenn sie gerne verreisen würden, es aber nicht geht", sagt die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Die Linke). Sie wertet die Zahlen als Zeichen von Armut. "Die Menschen brauchen wieder mehr Geld in der Tasche."

Zimmermann beruft sich auf Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat. 2017 konnten sich demnach 16 Prozent der Deutschen keine einwöchige Urlaubsreise außerhalb der eigenen Heimat leisten. Unter Alleinstehenden betraf das jeden Vierten, unter Alleinerziehenden sogar jeden Dritten.

Eurostat erhebt die Zahlen im Rahmen einer jährlichen Befragung zu materieller Entbehrung. Nicht zu verreisen ist dabei nur einer von insgesamt 13 Indikatoren, aus denen sich das Konzept der materiellen Entbehrung zusammensetzt. Andere Indikatoren fragen danach, ob Menschen rechtzeitig ihre Rechnungen begleichen, regelmäßig heizen oder sich ein Auto leisten können. Das Konzept soll anhand lebensnaher Faktoren Unterversorgung von Haushalten sichtbar machen, jenseits der Betrachtung des bloßen Durchschnittseinkommens.

Markus Grabka, der am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Sozio-Ökonomischen Panel mitwirkt, betrachtet einige der Indikatoren kritisch: "Wer in Griechenland nicht regelmäßig heizen kann, hat ein deutlich geringeres Problem als jemand in Finnland." Trotzdem beansprucht das Konzept, einen innereuropäischen Vergleich zu ermöglichen. Grabka rät zudem davon ab, einzelne Indikatoren herauszugreifen und außerhalb des Kontextes des Konzepts zu betrachten. Gemessen am EU-Schnitt ist das Maß materieller Entbehrung in Deutschland sehr gering. Auch gemessen an nur diesem einen Indikator geht es den Deutschen vergleichsweise gut: In der gesamten Europäischen Union konnten sich im vergangenen Jahr 30 Prozent der Menschen keine Urlaubsreise leisten.

Das eigentliche Problem sieht Grabka in den mit dem zunehmenden Wohlfahrtsniveau gestiegenen Ansprüchen der Deutschen. Besonders deutlich zeige sich das am Beispiel der Wohnfläche. "Die Quadratmeterzahl der Wohnungsfläche pro Kopf ist in den vergangenen 50 Jahren exorbitant gestiegen", berichtet ...

