Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Engie vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen. Er rechne bei dem franzöischen Energiekonzern mit einem soliden Zahlenwerk, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Mittelpunkt dürfte aber der Aktionsplan zur nuklearen Stromerzeugung in Belgien und dessen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr stehen./tih/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2018-07-23/15:25

ISIN: FR0010208488