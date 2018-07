Die Thüga Erneuerbare Energien (THEE) GmbH hat ihr Portfolio erweiter und die Photovoltaik-Gesellschaft THEE Solar GmbH & Co. KG gegründet. Zuvor hatte sich das Unternehmen auf Windenergie konzentriert.Mit Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen will die Thüga Erneuerbare Energien (THEE) GmbH ihr bestehendes Windparkportfolio ergänzen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurde dazu eine Tochtergesellschaft namens THEE Solar GmbH & Co. KG gegründet. THEE Solar habe bereits im Mai zwei erste Solarparks in Thüringen in Betrieb genommen. Laut Thüga stehen die beiden Solarparks mit jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...