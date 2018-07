Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ExxonMobil nach angehobenen Prognosen für die Ölvorräte eines Förderprojekts in Guyana auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 US-Dollar belassen. Auch wenn es sich nicht um die erste positive Nachricht der vergangenen Monate handele, sei es wohl der Auftakt für einige positive Ressourcenprognosen in den kommenden Jahren, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US30231G1022