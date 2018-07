Düsseldorf (ots) - Immer mehr Ostdeutsche zieht es zurück in ihre einstige Heimat: Das sagen die Experten des Leibniz-Instituts für Länderkunde. Laut Institut sei in den vergangenen Jahren ein klarer Trend zur Rückkehr in die neuen Bundesländer zu beobachten. Eine Analyse der Online-Jobplattform StepStone zeigt, dass Fachkräfte in den östlichen Bundesländern auf jeden Fall eine deutlich verbesserte Situation auf dem Arbeitsmarkt vorfinden. So hat sich die Anzahl der veröffentlichten Stellenausschreibungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg in den vergangenen fünf Jahren annähernd verdoppelt. Das sind Ergebnisse des StepStone Fachkräfteatlas, für den die Online-Jobplattform seit 2012 bundesweit Stellenausschreibungen auf allen relevanten Online- und Print-Plattformen auswertet.



IT-Spezialisten und Ingenieure sind besonders gefragt



Die Nachfrage nach hochqualifizierten Spezialisten ist in den meisten neuen Bundesländern stärker gestiegen als in Gesamtdeutschland: Während es auf Bundesebene zwischen Juni 2013 und Juni 2018 eine Steigerung an ausgeschriebenen Stellen um rund 74 Prozent gab, verzeichnet zum Beispiel Sachsen-Anhalt eine Steigerung um 107 Prozent. Wie in allen anderen Bundesländern sind auch im Osten Deutschlands besonders IT-Spezialisten und Fachkräfte mit technischer Ausbildung gefragt. "Die Digitalisierung hält seit einigen Jahren endgültig in Unternehmen aus den östlichen Bundesländern Einzug. Um die damit verbundenen Veränderungen erfolgreich zu managen, werden händeringend Spezialisten benötigt, die technisches Knowhow mit den Errungenschaften der Informationstechnologie verbinden können", sagt StepStone Geschäftsführer Dr. Sebastian Dettmers. "Diese Nachfrage wird in den kommenden Jahren bundesweit weiter steigen, wovon auch die Wirtschaft im Osten Deutschlands deutlich profitieren wird."



ENTWICKLUNG DER STELLENAUSSCHREIBUNGEN VON JUNI 2013 - JUNI 2018



SACHSEN: +105 % THÜRINGEN: +86 % BRANDENBURG: +103 % SACHSEN-ANHALT: +107 % MECKLENBURG-VORPOMMERN: +61 %



Über den StepStone Fachkräfteatlas



Unter www.fachkraefteatlas.de bietet der StepStone Fachkräfteatlas monatlich einen Überblick über die Entwicklung der Fachkräftenachfrage in Deutschland - bundesweit, regional und nach Berufsgruppen. Basis der Auswertung ist die Anzahl der Stellenausschreibungen auf allen relevanten Online- und Print-Plattformen in Deutschland seit 2012 (Quelle: Anzeigendaten.de). Mehr Informationen: http://www.fachkraefteatlas.de/



Über StepStone



Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. Das Angebot von StepStone ist mit mehr als 17 Millionen Besuchen im Juni 2018 eines der meistgenutzten im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW). StepStone beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter und betreibt neben www.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.



OTS: StepStone.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/38447 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_38447.rss2



Pressekontakt: StepStone Presseteam Telefon: 0211/93493-5731/-5715/-5529 E-Mail: presse@stepstone.de www.stepstone.de