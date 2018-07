Wien (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management hat Jane Ambachtsheer zur Global Head of Sustainability ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion werde sie ab August das Research des Unternehmens in Nachhaltigkeitsthemen leiten, die Integration von ESG-Faktoren in den Investmentprozess fördern und als CSR-Verantwortliche die Nachhaltigkeitsstrategie mitgestalten würden. Sie berichte an Frédéric Janbon, CEO und Head of Investments bei BNP Paribas Asset Management, und werde in Paris arbeiten. ...

