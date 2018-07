Die Aktien von Amazon haben am Montag wieder an ihren jüngsten Abwärtstrend angeknüpft. Zuletzt notierten die Papiere des Handelsriesen 0,93 Prozent tiefer bei 1796,86 US-Dollar, nachdem sie am Mittwoch noch bei 1858,88 Dollar ein Rekordhoch erreicht hatten.

Die Anleger begründeten den Kursrutsch zu Wochenbeginn mit einer erneuten Attacke des US-Präsidenten gegen Amazon. Donald Trump hatte in einem Tweet gesagt, dass viele Amerikaner fühlten, dass gegen den Online-Händler kartellrechtlich vorgegangen werde solle.

Bereits Anfang April hatte der Präsident kritisiert, dass die US-Postbehörde durch Amazon Milliardensummen verliere. Bei jedem Paket, das die Post für Amazon ausliefere, mache sie im Durchschnitt 1,50 Dollar Verlust./la/he

ISIN US0231351067

AXC0156 2018-07-23/16:22