PALO ALTO (IT-Times) - Dass der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla Inc. hier und wieder eher unkonventionelle Wege geht, ist allseits bekannt. Tesla hat in der vergangenen Woche in einem Memo einen Lieferanten darum gebeten, einen "bedeutenden" Teil der seit 2016 gezahlten...

Den vollständigen Artikel lesen ...