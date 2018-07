Der Abverkauf am Goldmarkt scheint vorerst gestoppt. Doch über die Ursachen und Folgen kann man streiten. Es lohnt sich ein Blick auf die Positionierung der spekulativen Investoren und die Bestände der Gold-ETF.

Spekulanten so short wie Ende 2015

Donald Trump hat quasi mit einem Tweet gegen einen starken Dollar für ein Ende des Abverkaufs bei Gold gesorgt (siehe hier). Immerhin ging es schließlich seit Mitte April um mehr als 110 Dollar für den Unzenpreis bergab. In den vergangenen Wochen hatte sich die Talfahrt beschleunigt. Ein Grund waren wohl die spekulativen Anleger. Laut CFTC-Statistik hatten diese ihre Netto-Short-Positionen in der Woche zum 17. Juli massiv auf 26.400 Kontrakte erhöht. Dieser Wert liegt nahe dem Rekordhoch von Ende 2015. Aufmerksame Leser wissen, dass damals der Goldpreis lediglich bei rund 1.100 Dollar notierte. Eine solch extreme Positionierung war in der Vergangenheit oftmals ein Indikator für eine baldige starke Gegenbewegung, urteilen die Analysten der Commerzbank. Denn im ersten Halbjahr 2016 konnte der Goldpreis um rund 300 ...

