FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Montagnachmittag kaum verändert. Nach dem deutlichen Rücksetzer am Freitag präsentieren sich die Indizes stabil. Allerdings weiß niemand, wann die nächsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu weiteren Zöllen erneut auf die Stimmung schlagen. Die Ankündigung Trumps, möglicherweise auch sämtliche chinesischen Importe in die USA mit Strafzöllen zu belegen und das neue Trumpsche Feindbild Europa in Handelsfragen lassen die Anleger vorsichtig agieren.

In diesem Umfeld notiert der DAX 0,1 Prozent leichter bei 12.547 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent auf 3.456 Zähler nach. Ab Dienstag nimmt die Berichtssaison wieder an Fahrt auf und sollte die Impulse für die Einzelwerte liefern. Der Euro notiert mit 1,17 Dollar wenig verändert zu Freitagabend und liefert damit keinen Impuls.

Chefwechsel bei Fiat verunsichert

Neben den Aktien von Versorgern, Einzelhändlern und Banken zeigen auch Telekomaktien sogenannte Relative Stärke. "Wie die Versorger gelten auch Telekom-Titel als vergleichsweise unabhängig vom Handelsstreit", sagt ein Händler dazu. Ihr Branchenindex steigt um 0,5 Prozent.

Unter Druck stehen die Aktien von Fiat Chrysler und Ferrari. Sie verlieren bis zu 5,2 Prozent, nachdem der langjährige CEO Sergio Marchionne gesundheitsbedingt sein Amt abgeben musste. Anleger scheuten negative Überraschungen ebenso wie Unsicherheit, kommentieren die Branchenanalysten von Evercore ISI. Marchionne sei zudem einer der beeindruckendsten und erfolgreichsten Vorstandsvorsitzenden in der Geschichte der Autoindustrie gewesen. Die Experten loben insbesondere seine Fähigkeit, die Ferrari-Aktionäre zu verstehen und zu bedienen. Die Lücke schließen soll nun Mike Manley, der bislang erfolgreich das Jeep-Geschäft bei Fiat leitete.

Die Halbjahreszahlen von Atos kommen nicht gut an, die Aktie verliert 6 Prozent. Das bereinigte Umsatzwachstum sei hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben, heißt es von Bryan Garnier. Dazu hat Atos die Übernahme von Syntel in den USA für 3,4 Milliarden Euro mitgeteilt. Die Übernahme beurteilen die Analysten insgesamt positiv.

Gewinneinbruch lastet auf Ryanair

Um über 5 Prozent abwärts geht es für Ryanair. Belasteten zuletzt bereits Streiks den Kurs, kommen nun noch negative Geschäftszahlen hinzu. Hohe Personal- und Treibstoffkosten haben Ryanair im ersten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch um rund ein Fünftel beschert. Europas größter Billigflieger hält aber dennoch an den Zielen für das Gesamtjahr fest. Die Kurse anderer Fluglinien geben ebenfalls deutlicher nach. Easyjet kommen um 2,3 Prozent zurück und Lufthansa um 3 Prozent.

Philips hat ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt. Die Berenberg-Analysten bescheinigen Philips für das zweite Quartal relativ solide Ergebnisse. Der Umsatz überzeuge zwar nicht ganz, doch Margen und Auftragsbestand sähen gut aus. Der Kurs fällt um 1,8 Prozent und zeigt sich damit von frühen deutlicheren Abschlägen wieder erholt.

Zalando gewinnen 1,7 Prozent. Händler verweisen dazu auf einen Bericht, wonach die Branchenriesen Alibaba und JD.Com den Eintritt in den deutschen Markt vorbereiteten. "Da kommt möglicherweise auch eine Übernahme von Zalando in Betracht", meint ein Börsianer. Andererseits könnten Zalando mit einer veränderten Marktsituation aber auch zum Verlierer eines chinesischen Markteintritts werden.

König & Bauer ziehen um gut 3 Prozent an. "Platow Derivate" hat einen "Long-Trade" auf die Aktie eröffnet. Bei den Quartalszahlen am Mittwoch der kommenden Woche "sollten zumindest negative Überraschungen ausbleiben", heißt es dazu.

Bayer liegen 0,7 Prozent im Plus, nachdem Barclays die Aktie zum "Übergewichten" empfohlen hat nach zuletzt "Gleichgewichten". Im MDAX profitieren LEG Immobilien von einer Hochstufung durch das Bankhaus Lampe und ziehen um 1 Prozent an. Der Kurs des DAX-Kandidaten Wirecard macht weitere 2 Prozent gut auf 158,85 Euro. Hier hat Goldman Sachs das Kursziel deutlich angehoben auf 200 Euro von zuvor 168.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.457,36 -0,08 -2,67 -1,33 Stoxx-50 3.100,47 0,06 1,72 -2,43 DAX 12.554,93 -0,05 -6,49 -2,81 MDAX 26.516,76 -0,21 -56,44 1,21 TecDAX 2.879,81 0,03 0,91 13,87 SDAX 12.215,13 -0,57 -69,96 2,76 FTSE 7.669,25 -0,12 -9,54 -0,12 CAC 5.381,80 -0,31 -16,52 1,30 Bund-Future 162,21 -0,25 2,25 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 18:16 % YTD EUR/USD 1,1708 -0,15% 1,1729 1,1708 -2,6% EUR/JPY 130,31 -0,21% 130,09 130,83 -3,7% EUR/CHF 1,1612 -0,20% 1,1623 1,1642 -0,8% EUR/GBP 0,8924 -0,08% 0,8924 0,8929 +0,4% USD/JPY 111,31 -0,05% 110,92 111,76 -1,2% GBP/USD 1,3118 -0,08% 1,3142 1,3113 -2,9% Bitcoin BTC/USD 7.707,68 +3,8% 7.661,29 7.483,68 -43,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,63 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,39 0,37 -0,04 USA 2 Jahre 2,60 2,59 0,71 USA 10 Jahre 2,93 2,90 0,51 Japan 2 Jahre -0,11 -0,13 0,03 Japan 10 Jahre 0,08 0,03 0,03 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,80 70,46 +0,8% 0,54 +18,6% Brent/ICE 73,85 73,07 +1,1% 0,78 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,33 1.231,94 -0,5% -6,61 -6,0% Silber (Spot) 15,41 15,52 -0,7% -0,11 -9,0% Platin (Spot) 829,95 826,75 +0,4% +3,20 -10,7% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,4% -0,01 -17,8% ===

