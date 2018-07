In der am 20. Juli 2018 stattgefundenen 8. Ordentlichen Hauptversammlung der Österreichischen Staatsdruckerei wurde u. a. beschlossen, für das Geschäftsjahr vom 01.04.2017 bis zum 31.03.2018 je Stückaktie eine Dividende von EUR 0,52 auszuschütten.Gemäß diesem Beschluss wird diese Dividende - abzüglich 25 % Kapitalertragssteuer, sofern nicht eine gesetzliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragssteuer vorgesehen ist - ab 02. August 2018 durch Gutschrift der depotführenden Banken ausbezahlt.Als Hauptzahlstelle fungiert die Erste Group Bank AG, 1100 Wien, Am Belvedere 1.Handel "ex Dividende" an der Wiener Börse: 26. Juli 2018, Record Date für die Dividende ist der 27. Juli 2018.

Den vollständigen Artikel lesen ...