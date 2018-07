Frankfurt - Der Euro hat am Montag seine Kursgewinne aus dem frühen Handel abgegeben und ist leicht in die Verlustzone gerutscht. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1705 US-Dollar gehandelt. In der Nacht auf Montag war der Kurs noch zwischenzeitlich bis auf 1,1750 Dollar geklettert.

Auch zum Franken hat sich der Euro weiter abgeschwächt. Derzeit wird er zu 1,1608 Franken gehandelt, nach 1,1617 am Mittag und noch 1,1648 vor rund 24 Stunden. Der US-Dollar steht stabil bei 0,9914 Franken.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Devisenmarkt. Am vergangenen Freitag hatte US-Präsident Donald Trump den Dollar zu allen wichtigen Währungen unter Druck gebracht, indem er Vorwürfe der Währungsmanipulation an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...