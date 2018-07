Eurozone: Verbrauchervertrauen stagniert

LUXEMBURG - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im Juli nicht verändert. Der entsprechende Indikator habe wie im Vormonat bei minus 0,6 Punkten gelegen, teilte die EU-Kommission am Montag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf minus 0,7 Punkte gerechnet. Der Vormonatswert wurde allerdings von minus 0,5 Punkten in der Erstschätzung auf minus 0,6 Punkte nach unten revidiert. Der Indikator befindet sich weiterhin auf einem hohem Niveau.

USA: Verkäufe bestehender Häuser überraschend weiter gesunken

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Juni zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,6 Prozent gesunken, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Montag in Washington mit.

ROUNDUP 3: Trump droht dem Iran mit folgenschweren Konsequenzen

WASHINGTON/TEHERAN - US-Präsident Donald Trump und sein iranischer Amtskollege Hassan Ruhani haben sich gegenseitig mit Drohungen überzogen. Trump warnte den iranischen Präsidenten in einer Twitternachricht vor schwerwiegenden Folgen, sollte er die Drohungen gegen die USA nicht einstellen. "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen von der Art zu spüren bekommen, wie sie wenige zuvor in der Geschichte erleiden mussten", hieß es in der Nachricht, die fast komplett in Großbuchstaben verfasst war.

ROUNDUP/Bloß keine Erwartungen: Juncker reist in Handelsstreit zu Trump

BRÜSSEL/WASHINGTON - Im eskalierenden Handelsstreit mit den USA dämpft die EU die Erwartungen an das Spitzentreffen am Mittwoch in Washington. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ließ am Montag in Brüssel mitteilen, dass er ohne ein konkretes Angebot zu US-Präsident Donald Trump reisen werde. Es gehe darum, mögliche Spannungen zu "entdramatisieren", sagte sein Sprecher. Das Treffen sei eine Gelegenheit zu reden und den Dialog aufrechtzuerhalten.

BDI: EU darf sich im Handelskonflikt mit USA nicht erpressen lassen

BERLIN - Die deutsche Industrie hat die EU im Handelskonflikt mit den USA zu selbstbewusstem Auftreten aufgefordert. "Europa darf sich nicht erpressen lassen", erklärte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Montag in Berlin. Europa als eine der größten Handelsmächte der Welt dürfe keinen Zweifel daran lassen, dass internationale Handelskonflikte im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO ausgetragen und gelöst werden müssten.

Ifo rät EU: Auf US-Vorschlag für Freihandelszone eingehen

FRANKFURT/MÜNCHEN - Das Ifo-Institut rät der EU, auf die US-Vorschläge für ein neues Freihandelsabkommen zwischen den weltweit wichtigsten Industriestaaten einzugehen. Die Initiative des amerikanischen Finanzministers Steven Mnuchin auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires sei eine Chance, den Handelsstreit zu beenden, erklärte Ifo-Handelsexperte Gabriel Felbermayr am Montag in München. Die EU-Spitzen sollten im Konflikt mit US-Präsident Donald Trump "die Beleidigungen der letzten Tage vergessen und die Aufnahme von ernsthaften Verhandlungen anbieten".

Bundesbank: Wirtschaftswachstum hat im Frühjahr an Schwung gewonnen

FRANKFURT - Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich nach Einschätzung der Bundesbank im zweiten Quartal beschleunigt. "Die gesamtwirtschaftliche Leistung dürfte im Frühjahrsquartal 2018 etwas mehr Schwung gezeigt haben als noch zu Jahresbeginn", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Juli, der am Montag in Frankfurt veröffentlicht wurde.

Bundesbank: Risiken an Chinas Finanzmarkt könnten auch Deutschland treffen

FRANKFURT - Die Deutsche Bundesbank sieht Risiken an Chinas Finanzmärkten auch als mögliche Gefahr für Deutschland - allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. "Das deutsche Finanzsystem wäre im Fall einer Finanzkrise in China wahrscheinlich vor allem über indirekte Ansteckungseffekte betroffen", heißt es im am Montag veröffentlichten Bundesbank-Monatsbericht Juli.

Japans Notenbank reagiert auf starken Rendite-Anstieg

FRANKFURT - Spekulationen auf Kursänderungen bei der japanischen Notenbank haben die Renditen auf Japans Staatspapiere kräftig steigen lassen und die Währungshüter zum Eingreifen gezwungen. Erstmals seit Februar bot die Notenbank am Montag wieder den Kauf 10-jähriger Anleihen an, um einen weiteren Zinsanstieg zu verhindern.

