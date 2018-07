Der DAX stieg bis an die 12800 und legte dann eine Pause ein. Die Pause reichte bis an die 12500, die ja im Wochenchart wichtig sind. Hier kann er einen Boden bilden und dann weiter nach oben klettern. Unter 12500 wird es dann entsprechend negativ. Panik wird unter 12100 auf kommen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...