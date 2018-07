In Großbritannien wurde jetzt der sogenannte "Automated and Electric Vehicles Act" vom Parlament verabschiedet. Mit dem Gesetz können u.a. Tankstellen zur Installation von Ladepunkten für E-Fahrzeuge verpflichtet werden. Auch soll die Bezahlung an diesen standardisiert werden. Das Gesetz verschafft der Regierung neue Befugnisse, um sicherzustellen, dass Autobahnraststätten genügend Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge vorhalten. Selbst Bürgermeister können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...