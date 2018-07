Die Commerzbank hat Bechtle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62,50 auf 97,00 Euro angehoben. Die TecDax-Unternehmen Bechtle und Cancom seinen Profiteure der gegenwärtigen Digitalisierungswelle, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Bechtle sei eine etwas höhere Umsatzdynamik aber noch nicht voll in der Aktie eingepreist./tih/la Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0130 2018-07-23/17:12

ISIN: DE0005158703