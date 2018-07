Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Verspannung zwischen dem Iran und den USA ist auch weiterhin eines der zentralen Themen für die globalen Rohölmärkte, so die Analysten der Nord LB. Der iranische Präsident Ruhani habe den USA am Wochenende erneut mit einer Blockade der Ölexportrouten am Persischen Golf gedroht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...