alstria office REIT-AG: Vermietungserfolg in Hamburg DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges alstria office REIT-AG: Vermietungserfolg in Hamburg 23.07.2018 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Vermietungserfolg in Hamburg Hamburg, 23. Juli 2018 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) gibt den Abschluss von zwei neuen Mietverträgen für das Objekt Gasstraße 18 in Hamburg bekannt. Im Verlauf der letzten Tage unterzeichnete alstria zwei neue Mietverträge für das Gebäude in der Gasstraße 18 in Hamburg. Der erste Mietvertrag umfasst rund 1.200 qm Büro- und Nebenflächen, hat eine Laufzeit von 5 Jahren und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 203. Der Mietbeginn ist der 1. November 2018. Der zweite Mietvertrag umfasst eine Fläche von rund 1.800 qm Büro- und Nebenflächen und wurde für eine Mietdauer von 10 Jahren abgeschlossen. Die Jahres-miete beträgt TEUR 353 und der Mietbeginn ist der 1. Februar 2019. Kontakt: alstria office REIT-AG Ralf Dibbern Head of IR & PR Steinstrasse 7 20095 Hamburg T +49 40 22 63 41-329 F +49 40 22 63 41-229 rdibbern@alstria.de Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 116 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert von EUR 3,4 Mrd. Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

