Zwischenzeitlich bleiben in Wien Sonderstories das Thema und da kam in der Vorwoche Do&Co mit einem ordentlichen Kursplus, das das ATX-Rennen ab September neu eröffnet hat. Die u.a. Zeilen sind ein Screenshot aus der ATXPrime-Liste der Wiener Börse, es geht um die Ränge 23 bis 26 nach Market Cap: AT&S, FACC, Do&Co, Porr. Alle vier sind in der ATX-Aufnahmekategorie "Handelsvolumen" qualifiziert, aber nur, wer auch in der Kategorie "Market Cap" unter den Top25 ist, hat eine Chance auf den ATX. Und es sieht ganz so aus, als würden eben 3 dieser 4 Unternehmen ab September im ATX sein. Zum Zeitpunkt der spontanen Buwog-Herausnahme war die Porr noch knapp vor Do&Co, das ist aktuell nicht mehr der Fall. Aktuell ist es nur eine Art "Aufwärmen", aber...

