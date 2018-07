Hannover (www.anleihencheck.de) - Zum Abschluss der vergangenen Woche ist die Risikoaversion an den Finanzmärkten wieder etwas gestiegen, wovon deutsche Staatsanleihen in gewissem Umfang profitieren konnten, so die Analysten der Nord LB.Erfreuliche Konjunkturdaten aus den USA - der wichtige regionale Stimmungsindikator der Philadelphia-FED habe im Juli beispielsweise auf 25,7 Punkte angezogen - hätten in diesem Kontext keinen größeren Einfluss gehabt. Die Verunsicherung mit Blick auf den globalen Handelskonflikt bleibe somit von hoher Relevanz für das Marktgeschehen und stütze wohl noch immer die Kurse von risikoarmen Papieren. In dieser Woche würden die Marktteilnehmer natürlich die EZB genau im Auge behalten müssen. Daneben bleibe auch die US-Geldpolitik - nicht nur aufgrund der jüngsten Äußerungen Donald Trumps - von Relevanz. Die jüngsten Aufritte von FED-Chef Jerome Powell vor dem Kongress seien von den Finanzmärkten als "hawkish" gewertet worden. Die Analysten der Nord LB teilen diese Einschätzung allerdings nicht. ...

