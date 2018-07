Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Fokus liegt in dieser Woche auf der geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), so die Analysten der Nord LB.Am Donnerstag würden die Mitglieder des EZB-Rates erstmals zu einer regulären Sitzung seit der Juni-Sitzung zusammenkommen, die von folgen- und umfangreichen Ankündigungen und Veränderungen im Wording gekennzeichnet gewesen sei. Vor diesem Hintergrund dürfe man davon ausgehen, dass in diesem Monat keine zusätzlichen Beschlüsse gefasst würden. Diskussionsbedarf bestehe aber dennoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...