Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter ist der deutsche Aktienmarkt am Montag aus dem Handel gegangen. Die Umsätze waren sommerlich dünn, die Anleger hielten sich mit Käufen zurück. Für Verunsicherung sorgt weiterhin die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Sollte er China oder Europa mit weiteren Zöllen belegen, dürfte dies die Aktien erneut auf Talfahrt schicken. Ansonsten wird auf Zahlen der Berichtssaison gewartet, die die Impulse für die Einzelwerte liefern sollten. Der DAX schloss 0,1 Prozent tiefer bei 12.459 Punkten.

Lufthansa schwach

Der Gewinneinbruch beim Wettbewerber Ryanair belastete auch die Aktie von Lufthansa, die mit einem Abschlag von 2,2 Prozent zu den Verlierern im DAX gehörte. Gegen den Trend legte Thyssenkrupp um 3,8 Prozent auf 22,68 Euro zu, nachdem die Analysten von Kepler Cheuvreux das Kursziel auf 35 Euro hochgeschraubt haben sollen.

Zalando gewannen 1,8 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass die chinesischen Online-Giganten Alibaba und JD.Com den Eintritt in den deutschen Markt vorbereiteten. "Da kommt möglicherweise auch eine Übernahme von Zalando in Betracht", sagte ein Händler. Der Wettbewerb für Metro dürfte zunehmen, die Aktie schloss 1,7 Prozent im Minus. Im TecDAX setzten Evotec den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort und schlossen 2,6 Prozent im Plus. In der dritten Reihe am Aktienmarkt hoben Eckert & Ziegler den Ausblick nach einem starken zweiten Quartal an, die Aktie legte in Folge 6,3 Prozent zu.

Analysten bewegen Kurse

Aber auch die Analysten bewegten die Kurse. Bayer schlossen 0,4 Prozent im Plus, nachdem Barclays die Aktie zum "Übergewichten" empfohlen hat nach zuletzt "Gleichgewichten". Im MDAX profitierten LEG Immobilien von einer Hochstufung durch das Bankhaus Lampe und zogen um 0,6 Prozent an. Wirecard legten nach einer Kaufempfehlung aus dem Hause Goldman Sachs mit einem angehobenen Kursziel auf 200 Euro um 2,5 Prozent auf 159,45 Euro zu. Das Unternehmen gilt als heißer Kandidat für den DAX-Aufstieg im Herbst. Eine große Verkaufsorder belastete Leifheit, die Aktie schloss 5,5 Prozent im Minus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 67,0 (Vortag: 109,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,45 (Vortag: 4,71) Milliarden Euro. Es gab 12 Kursgewinner und 18 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.548,57 -0,10% -2,86% DAX-Future 12.540,50 -0,17% -3,67% XDAX 12.551,96 +0,01% -2,41% MDAX 26.526,92 -0,17% +1,24% TecDAX 2.886,13 +0,25% +14,12% SDAX 12.232,53 -0,43% +2,91% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,07 -39 ===

July 23, 2018 11:52 ET (15:52 GMT)

