DAX kommt nicht vom Fleck - thyssenkrupp kann sich erholen

Der DAX konnte die neue Woche nicht mit einer klaren Richtung beginnen. Leichte Abschläge deuten auf eine abwartende Zurückhaltung der Anleger hin. Neben der Freihandelsproblematik richtet sich der Blick auf die Berichtssaison, wo es am Abend mit Alphabet ein erstes Highlight gibt.

Das war heute los. Der DAX hielt sich den Montag über knapp unter dem Vorwochenschluss. Nennenswerte Impulse fehlten, nachdem US-Präsident Trump am Freitag abermals China mit Strafzöllen gedroht und die Sommerrallye vorerst beendete hatte. Mit Spannung warten Anleger nun auf das Zusammentreffen von Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel am Mittwoch. In der Zwischenzeit steht der Twitter-Account von Trump unter besonderer Beobachtung. Derweil warnte die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht vor wachsender Konkurrenz aus China für deutsche Hersteller, besonders im Automobilsektor.

Das waren die Tops & Flops. An der DAX-Spitze fand sich zum Wochenstart der Vorwochenverlierer thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) wieder. Die Personalquerelen und die Diskussion um die Zukunft des Industriekonzerns beherrschen weiter das Geschehen. Ein neuer Analystenkommentar trieb heute die Aktie von thyssenkrupp um zeitweise rund 3,5 Prozent nach oben.

Den vollständigen Artikel lesen ...