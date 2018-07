Die Baader Bank hat Covestro vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 84 Euro belassen. Nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen vier Wochen rate er bei dem Kunststoffkonzern zu Gewinnmitnahmen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien seien zwar immer noch günstig zu haben. Die Stimmung unter Anlegern zum Chemiesektor im Allgemeinen habe sich zuletzt aber eingetrübt. Am Markt dürften viele nun eher zu defensiveren Aktienwerten greifen als Covestro./tih/la

Datum der Analyse: 23.07.2018

