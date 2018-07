Bonn (ots) -



B·A·D-Gruppe mit deutlicher Umsatzsteigerung Mitarbeiterzahl wächst kontinuierlich



Um den wachsenden Auftragszahlen gerecht zu werden, hat allein die B·A·D GmbH im vergangenen Jahr mehr als 570 (2016: 507) neue Mitarbeiter eingestellt und damit mehr als 240 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Ende 2017 waren in der B·A·D-Gruppe mehr als 4.500 Experten in den unterschiedlichsten Bereichen der Prävention beschäftigt.



Das Geschäftsjahr 2017 schloss der europaweit führende Anbieter für Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheitsvorsorge mit einem konsolidierten Umsatz von 288 Millionen Euro ab (2016: 266 Millionen Euro). Die Umsätze in den Kerngeschäften Arbeitsmedizin und sicherheitstechnische Betreuung wuchsen um rund 7,3 bzw. 4,9 Prozent. Der Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement verzeichnete ein Umsatzplus von 46 Prozent, acht Prozent mehr als 2016 waren es bei der Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung. "Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird zunehmend zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor für die Unternehmen", kommentiert Professor Bernd Siegemund, Vorsitzender der Geschäftsführung, diese Entwicklungen.



Angesichts der hohen Investitionen in Personal, Weiterbildung sowie Digitalisierung sank das Jahresergebnis auf Konzernebene von fünf Millionen auf 2,9 Millionen Euro. Die Investitionen seien notwendig gewesen, so Siegemund, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein und den steigenden Anforderungen an Kundenbedürfnisse, Mitarbeiterqualifikation und Arbeitsabläufe gerecht zu werden.



Erfolgsbeteiligung für Mitarbeiter



Die B·A·D GmbH schüttet auch in diesem Jahr einen großen Teil des erwirtschafteten Ergebnisses an ihre Beschäftigten aus. Siegemund bezifferte die Summe auf rund 9,5 Millionen Euro. Sie ist abhängig von Umsatz, Gewinn und dem Erreichen persönlicher Ziele.



Für das Unternehmen mit Hauptsitz in Bonn stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Neben den drei bereits bestehenden Gebäuden ist ein Neubau geplant: Rund 50 neue Mitarbeiter werden dort ab 2020 ihre Arbeitsplätze einnehmen.



Über die B·A·D-Gruppe



Die B·A·D-Gruppe betreut mit mehr als 4.500 Experten in Deutschland und Europa 280.000 Betriebe mit über 4 Millionen Beschäftigten in den unterschiedlichsten Bereichen der Prävention.



Zusammen mit den europäischen TeamPrevent-Tochtergesellschaften gehört B·A·D zu den größten internationalen Anbietern von Präventionsdienstleistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Sie hat ihr Portfolio kontinuierlich zu einem ganzheitlichen System-Angebot für die Gesundheit der Beschäftigten in Unternehmen erweitert.



