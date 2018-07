Bonn (ots) - Rund neun Millionen Container werden pro Jahr in Hamburg umgeschlagen. Der gesamte Seegüterumschlag liegt bei 140 Millionen Tonnen. 155 000 Arbeitsplätze bietet der Hamburger Hafen. phoenix-Moderator Michael Kolz beleuchtet in der Reportage "24 Stunden Hamburger Hafen" die Vielseitigkeit dieses Ortes.



Dazu fährt er unter anderem auf dem Containerschiff "Xin Hong Kong" mit, um den hochgradig automatisierten und modernen Containerterminal Altenwerder zu erkunden. Einmal angelegt, müssen die Containerschiffe be- und entladen werden. phoenix plus "24 Stunden im Hamburger Hafen" beleuchtet die komplexen Abläufe, stellt Containerbrückenfahrer und Festmacher vor, begleitet die Reparatur kleinerer Schiffe in der Traditionswerft M. A. Flint und thematisiert auch den Boom der großen Kreuzfahrtschiffe. Themen sind zudem die Arbeit von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei, die für die Sicherheit im und am Hafen sorgen, und die Seemannsdiakonie Duckdalben, in der die Seefahrer aus aller Welt ein Stück Heimat finden können.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de