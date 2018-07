Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 17,41 auf 16,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Glynn reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognose für den Reingewinn des irischen Billigfliegers. Dabei berücksichtigte Glynn höhere Treibstoffkosten und den von Ryanair in Aussicht gestellten, langsameren Anstieg der Ticketpreise./la/tih Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0132 2018-07-23/18:53

ISIN: IE00BYTBXV33