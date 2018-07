Baden-Baden (ots) - Dienstag, 24. Juli 2018 (Woche 30)/23.07.2018



05.50 BW+RP: Reisetipp Südwest



Tettnang - Die Hopfenstadt Erstsendung: 19.04.2018 in SWR



Montag, 06. August 2018 (Woche 32)/23.07.2018



05.30 h: Für BW + RP korrigiertes Erstsendedatum beachten!



05.30 (VPS 05.29) BW+RP: Ich trage einen großen Namen Erstsendung: 04.11.2012 in SWR/SR



Moderation: Wieland Backes



Folge 487



Samstag, 11. August 2018 (Woche 33)/23.07.2018



zwischen 14.00 h und 17.00 h: Für BW + RP getrennten Programmablauf beachten!



14.00 (VPS 13.59) BW+RP: Sport extra: 3. Liga live Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern



14.00 SR: Ein Ferienhaus auf Ibiza



Spielfilm Deutschland 2008 Erstsendung: 29.02.2008 in Das Erste Autor: Kerstin Oesterlin und Jessica Schellack



Rollen und Darsteller:



Greta____Heidelinde Weis Herbert____Peter Weck Karla____Tina Ruland Henriette____Suzan Anbeh Torsten____Florian Fitz Pedro____Giulio Ricciarelli Max____Johannes Suhm Lucy____Maria Ehrich Anja____Jessica Boehrs Koch____Bryan Addinall und andere Kamera: Bernd Neubauer Musik: Andreas Slavik



15.30 SR: MARKTCHECK checkt ... Vaude und Haribo (WH von DI) Erstsendung: 07.08.2018 in SWR/SR



16.00 BW+RP: Eisenbahn-Romantik



Bahnbekanntschaften in Sankt Petersburg Erstsendung: 04.10.2015 in SWR/SR Folge 853



16.15 SR: Mit dem Zug von China nach Russland Erstsendung: 04.07.2008 in arte



16.30 BW+RP: Oma kocht am besten



Dampfnudeln und Grumbeersupp Erstsendung: 26.07.2018 in SWR



17.00 Traumziel Tokio



Japans Mega-Metropole



Montag, 13. August 2018 (Woche 33)/23.07.2018



14.00 h: WH-Vermerk im Sendetitel beachten!



14.00 Eisenbahn-Romantik (WH von SA) Bahnbekanntschaften in Sankt Petersburg Erstsendung: 04.10.2015 in SWR/SR Folge 853



Dienstag, 28. August 2018 (Woche 35)/23.07.2018



20.15 MARKTCHECK checkt ... Eckes-Granini und Kärcher Wie gut sind die Top-Marken im Südwesten?



Eckes-Granini



Der Saft "Hohes C" gehört zu den bekanntesten Orangensäften Deutschlands. Einst war er der erste trinkfertige Orangensaft Deutschlands. Erfunden wurde er vor 60 Jahren von der Firma Eckes. Mittlerweile gehört auch Granini zum Unternehmen und aus Eckes wurde Eckes-Granini. Das Unternehmen aus dem rheinhessischen Nieder-Olm ist einer der größten Fruchtsafthersteller Europas. Neben den bekannten Säften stellt das Unternehmen auch trendige Limos oder Smoothies her. Wie gut sind die Getränke? Welchen Vorteil bieten Säfte, die mit zusätzlichen Nährstoffen wie Vitamin D oder Provitamin A angereicht sind? Sind die Säfte von Eckes-Granini ihren Preis wert?



Kärcher - Hygiene und Sauberkeit



Kärcher steht weltweit für Hygiene und Sauberkeit. Bekannt wurde das Unternehmen aus Winnenden (Baden-Württemberg) mit seinen Hochdruckreinigern - der erste europäische Heißwasser-Hochdruckreiniger wurde von Kärcher entwickelt. Mit Kärcher-Geräten wurden die Christus-Statue in Rio und das Millennium Wheel in London gereinigt. "Marktcheck" prüft die Qualität der Produkte im Labor und in der Praxis.



