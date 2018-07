Nore Neuteboom, Volkswirtin bei ABN Amro, schreibt in einer täglichen Markteinschätzung, dass die türkische Zentralbank ihre Leitzinsen am 24. Juli stabil halten wird. Höhere Zinsen würden zudem nicht zur Wachstumsstrategie der Türkei passen. Wichtige Zitate Der geldpolitische Begleittext der Zentralbank am 24. Juli wird ein wichtiges Signal für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...