Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.454,05 -0,17% -1,42% Stoxx50 3.096,50 -0,07% -2,56% DAX 12.548,57 -0,10% -2,86% FTSE 7.655,79 -0,30% -0,12% CAC 5.378,25 -0,37% +1,24% DJIA 25.051,22 -0,03% +1,34% S&P-500 2.804,73 +0,10% +4,90% Nasdaq-Comp. 7.829,91 +0,12% +13,42% Nasdaq-100 7.357,50 +0,10% +15,03% Nikkei-225 22.396,99 -1,33% -1,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,07 -39

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,47 70,46 +0,3% 0,21 +18,6% Brent/ICE 73,66 73,07 +0,8% 0,59 +14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,13 1.231,94 -0,6% -6,82 -6,0% Silber (Spot) 15,41 15,52 -0,8% -0,12 -9,0% Platin (Spot) 827,75 826,75 +0,1% +1,00 -11,0% Kupfer-Future 2,75 2,75 -0,2% -0,01 -17,7%

Der Ölpreis setzt seine Rally zunächst fort, die er vergangene Woche begonnen hatte, dreht aber anschließend ins Minus. Ein neuer Tweet des US-Präsidenten hatte die Preise zunächst gestützt. Trump antwortete in scharfen Worten auf Warnungen des Iran und drohte mit Konsequenzen "wie selten in der Geschichte". Zuvor hatte der iranische Präsident Hassan Ruhani unter anderem damit gedroht, die Seestraße von Hormus zu schließen. Die strategische Meerenge ist eine zentrale Schifffahrtsroute für internationale Öltransporte. Andererseits rufen sich Anleger die steigenden Fördermengen in Saudi-Arabien, Libyen und Russland in Erinnerung. Zu nennen sind auch die Sorge vor einer Eskalation des globalen Handelskonflikts mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Ölnachfrage. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verliert 0,6 Prozent auf 67,84 Dollar, Europäisches Referenzöl der Sorte Brent 0,2 Prozent auf 72,93 Dollar.

Der Goldpreis schwächelt wie bereits in der Vorwoche. Teilnehmer sagen, dass das Edelmetall aktuell nicht als sicherer Hafen gesehen werde. Vor allem das Umfeld steigender Zinsen setzt dem zinslos gehaltenen Gold zu. Für die Feinunze werden 1.225 Dollar bezahlt, das ist ein Rückgang um 0,6 Prozent.

FINANZMARKT USA

Knapp behauptet - Die Wall Street bleibt am Montag gefangen zwischen Handelskonflikt und Berichtssaison. Dazu gesellt sich die Irankrise, die neue geopolitische Sorgen hochkochen lässt, die aber vor allem am Ölmarkt Widerhall finden. Die Tesla-Aktie gibt 3,8 Prozent nach. Der Elektroautobauer fordert in einem ungewöhnlichen Schritt von einigen Zulieferern Geld für bereits vergangene Aufträge zurück, um profitabel werden zu können. Die Titel des Online-Handelsriesens Amazon sinken um 0,3 Prozent. US-Präsident Donald Trump hat erneut gegen die "Washington Post" und Amazon per Tweet geschossen. Beide Unternehmen gehören dem von Trump ungeliebten Amazon-CEO Jeff Bezos. Der Spielzeugkonzern Hasbro hat im zweiten Quartal sowohl bei Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen klar übertroffen. Die Aktie springt um 13 Prozent nach oben. Dagegen gibt die Aktie des Ölfeldausrüsters Halliburton 7,7 Prozent nach. Das Ergebnis je Aktie erreichte exakt die Analystenprognosen. Analysten bemängeln jedoch die Margenentwicklung, die die Prognosen verfehlt habe.

18:00 AT/AMS AG, Ergebnis 2Q, Schloss Premstätten

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q, Mountain View

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Die Börsianer warteten sorgenvoll auf weitere Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Zöllen. Die jüngste Ankündigung Trumps, möglicherweise sämtliche chinesischen Importe in die USA mit Strafzöllen zu belegen, ließ die Anleger vorsichtig agieren. Neben den Aktien von Versorgern, Einzelhändlern und Banken zeigten auch Telekomaktien sogenannte Relative Stärke. "Wie die Versorger gelten auch Telekom-Titel als vergleichsweise unabhängig vom Handelsstreit", sagte ein Händler dazu. Ihr Branchenindex stieg um 0,3 Prozent. Unter Druck standen die Aktien von Fiat Chrysler Automobiles und Ferrari. Sie verloren bis zu 4,9 Prozent, nachdem der langjährige CEO Sergio Marchionne gesundheitsbedingt sein Amt abgeben musste. Die Halbjahreszahlen von Atos kamen an der Börse nicht gut an, die Aktie verlor 6,7 Prozent. Um über 6 Prozent abwärts ging es für Ryanair. Belasteten zuletzt bereits Streiks den Kurs, kamen nun noch negative Geschäftszahlen hinzu. Kurse anderer Fluglinien gaben ebenfalls deutlicher nach. Easyjet kamen um 1,7 Prozent zurück und Lufthansa um 2,2 Prozent. Philips hat ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt. Die Berenberg-Analysten bescheinigten Philips für das zweite Quartal relativ solide Ergebnisse. Der Umsatz überzeuge zwar nicht ganz, doch Margen und Auftragsbestand sähen gut aus. Der Kurs fiel um 1,8 Prozent und zeigte sich damit von frühen deutlicheren Abschlägen wieder erholt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 18:16 % YTD EUR/USD 1,1703 -0,19% 1,1729 1,1708 -2,6% EUR/JPY 130,32 -0,20% 130,09 130,83 -3,7% EUR/CHF 1,1617 -0,16% 1,1623 1,1642 -0,8% EUR/GBP 0,8930 -0,02% 0,8924 0,8929 +0,5% USD/JPY 111,36 -0,00% 110,92 111,76 -1,1% GBP/USD 1,3103 -0,20% 1,3142 1,3113 -3,0% Bitcoin BTC/USD 7.725,90 +4,1% 7.661,29 7.483,68 -43,4%

In das Euro-Dollar-Paar ist erst einmal Ruhe eingekehrt. Mit rund 1,17 Dollar notiert der Euro knapp unter dem Niveau des späten Freitags. Der Yen profitiert weiter von seinem Status als sicherer Hafen, den er wegen der Handelskonflikte ausspielen kann. Der Dollar ermäßigt sich auf 111,36 Yen von 111,50 am Freitagabend. Noch am Donnerstag kostete der Dollar in der Spitze über 113 Yen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien war keine einheitliche Tendenz auszumachen. Zwar lastete übergeordnet weiter der Handelsstreit, doch arbeiteten sich die Börsen in Schanghai und Hongkong dessen ungeachtet in positives Terrain vor. In Tokio, Seoul und Sydney lagen die Kurse dagegen deutlich in negativem Terrain.

Der Nikkei-225-Index verlor in Tokio 1,3 Prozent auf 22.397 Punkte, nachdem die japanische Landeswährung zum US-Dollar kräftig aufgewertet hatte. Der als Fluchtwährung beliebte Yen profitierte vom Handelstreit davo. Zudem kamen am Wochenende Spekulationen auf, dass die japanische Notenbank (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik überdenken könnte. Nutznießer der Spekulationen auf steigende japanische Zinsen waren Finanzwerte, die in Tokio gegen die negative Tendenz zulegten. Unter anderem gewannen Mitsubishi UFJ 3,6 Prozent, Mizuho Financial Group 2,7 Prozent und Nomura 1,2 Prozent. In Schanghai trugen ebenfalls Finanzwerte den Markt nach oben. Der Sektor legte um 1,6 Prozent zu. China Construction Bank verbesserten sich um 2,2 Prozent. Stützend habe gewirkt, dass China die Vorschriften für den Verkauf bestimmter renditeträchtiger Anlageprodukte am Wochenende gelockert habe, heißt es. In Taiwan profitierten Taiwan Semiconductor erneut von den guten Geschäftszahlen des Chipkonzerns vom Freitag und gewannen 1,5 Prozent. Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel um 0,9 Prozent. Indexschwergewicht Samsung verbilligte sich um 2 Prozent. Hynix büßten 0,7 Prozent ein. Kräftige Verluste verzeichnete der Bausektor.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Erweitertes Streaming-Angebot von Prosieben und Discovery freigegeben

Prosiebensat1 und Discovery Communications dürfen die gemeinsame Videoplattform 7TV um die Streaming-Angebote Maxdome und Eurosport-Player erweitern. Das Bundeskartellamt hat die entsprechende Erlaubnis erteilt. Diese Erweiterung der bereits im vergangenen Jahr gegründeten und freigegebenen Kooperation lasse nicht erwarten, dass das Gemeinschaftsunternehmen eine dominante Marktposition erhält, so das Bundeskartellamt.

Eckert & Ziegler erhöht Gewinnprognose nach starkem 1. Halbjahr

Die Eckert & Ziegler AG hat ihren Ausblick auf den Jahresgewinn nach einem starken ersten Halbjahr angehoben. Die Geschäftentwicklung lag "nach ersten Auswertungen zum 30. Juni 2018 erheblich über dem Vergleichswert des Vorjahres", teilte der Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie mit.

China Tower plant Milliarden-Börsengang in Hongkong

Der staatliche Mobilfunkmasten-Betreiber China Tower Corp strebt an die Börse. Das Unternehmen will mit dem Verkauf eines Viertels seiner Aktien in Hongkong bis zu 8,7 Milliarden US-Dollar einsammeln, wie aus am Montag veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Inklusive einer Mehrzuteilungsoption über 15 Prozent der Anteile könnte die Emission China Tower bis zu 10 Milliarden Dollar in die Kasse spülen.

Fiat Chrysler verliert Europachef

Fiat Chrysler muss sich nach dem überraschenden Wechsel an der Konzernspitze auch einen Ersatz für das Europageschäft suchen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist Alfredo Altavilla zurückgetreten. Vorübergehend werde der Posten vom neuen Konzernchef Mike Manley übernommen.

Halliburton erreicht mit Gewinnwachstum Prognosen

Der US-Ölfeldausrüster Halliburton hat seinen Nettogewinn im zweiten Quartal auf 511 von 28 Millionen US-Dollar vervielfacht. Das Ergebnis je Aktie von 58 Cent erreichte damit exakt die Analystenprognosen. Der Umsatz legte auf 6,147 von 4,957 Milliarden Dollar zu, wie Halliburton mitteilte.

