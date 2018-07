Die FDP und die spanische Partei Ciudadanos wollen künftig mehr Regierungsverantwortung übernehmen - und dafür zusammenarbeiten.

Die FDP und die spanische Partei Ciudadanos haben am Montag eine Zusammenarbeit vereinbart. "Als weltoffene und wirtschaftlich vernünftige Kräfte wollen wir gemeinsam gegen Links- und Rechtspopulismus in Europa arbeiten", teilten die Vorsitzenden Christian Lindner (FDP) und Albert Rivera (Ciudadanos) am Rande eines Austausches zwischen Abgeordneten beider Fraktionen in Madrid mit.

In vielen Ländern seien Christdemokraten und Sozialdemokraten erschöpft. Die Kräfte der "liberalen und progressiven Mitte" müssten daher über Ländergrenzen hinweg stärker kooperieren, damit das Vakuum nicht durch Populisten ...

