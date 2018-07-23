FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FUTURE FARM TECHNOLOGIES A9N CA36116Y1007
AB/FROM ONWARDS 23.07.2018 19:17 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FUTURE FARM TECHNOLOGIES A9N CA36116Y1007
AB/FROM ONWARDS 23.07.2018 19:17 CET